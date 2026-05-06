        Gaziantep Haberleri GAÜN'de yapılan çalışma tıp öğrencilerinin stres düzeyini ortaya koydu

        GAÜN'de yapılan çalışma tıp öğrencilerinin stres düzeyini ortaya koydu

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi'nde yürütülen bilimsel çalışmada, tıp öğrencilerinin stres düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişki incelendi.

        Giriş: 06.05.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Uluslararası akademik yayın platformlarından birinde yayımlanan ve öğrenciler ile akademisyenlerin yaptığı araştırmada, GAÜN Tıp Fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri değerlendirildi.

        Çalışmada öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadığı stresin; cinsiyet, ekonomik durum, akademik süreç ve yaşam alışkanlıklarıyla ilişkisi ele alındı.

        Araştırma kapsamında 227 öğrenciye "Algılanan Tıp Fakültesi Stres Ölçeği" uygulanırken, elde edilen veriler doğrultusunda özellikle 6. sınıf öğrencilerinin stres düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi.

        Kız öğrencilerde stres düzeyinin daha fazla görüldüğü çalışmada, ekonomik yetersizlik ve geçmiş akademik başarısızlıkların da daha yüksek stres düzeyiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

        Araştırmada ayrıca, öğrencilerin düzenli fiziksel aktivite yapma durumları ile yaşam memnuniyetlerinin stres düzeyleri üzerinde etkili olduğu değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

        Şehitkamil'in yüzücüleri milli takım yolunda
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
        Şahinbey Belediyesi'nin kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
        Şehitkamil'de Osman Öztunç ile unutulmaz gece
        Yük treni, okul servis minibüsüne çarptı; sürücü yaralandı
        İslahiye'de dolu ve fırtınanın zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit...