Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, başarılı sporcularla bir araya geldi

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, başarılı sporcularla bir araya geldi

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, başarılı sporcularla bir araya geldi

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında Avrupa ve Türkiye dereceleri elde eden sporcularla bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen buluşmada, sporcular ve antrenörler, spor alanındaki tesisleşme ve spora verilen destekten dolayı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Şahin, başarının emek, disiplin ve vazgeçmemekle geldiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Bu bir yolculuk. Sizi diğerlerinden ayıran şey, herkes uyurken uyanmak, bayram seyran demeden çalışmaktır. Bu durum bir başkan, sporcu ve bir temizlik görevlisi için de geçerlidir. Çalışmadan hiçbir şeyi başarmak mümkün değil. Öncelikle çok çalışmak gerekiyor. Bu işin en önemli kısmı budur. Her denemeden bir ders çıkarmak gerekiyor. Önümüzde kocaman bir hayat var. Önemli olan düşmek değil, düştüğünde hızlı kalkabilmektir. Neden düştüğümüzün dersini çıkarıp, bir daha düşmemek üzere kendimizi planlamamız ve çok hızlı kalkmamız gerekiyor."

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Özdal ise sporcuların farklı branşlarda elde ettiği başarıları anlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Yaren Bozan ise 13-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Voleybol Milli Takım Gelişim Kampı'na davet edildi. Bozan'ın aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü'ne transferi gerçekleştirildi.

        Sporcu Kaan Efe Kaya da 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Milli Takım seçmelerinde önemli bir başarıya imza attı. Kaya, 200 metre çift palet ve 400 metre çift palet yarışlarında milli takım baraj derecelerini geçti.

        Sezon başından itibaren katıldığı tüm yarışmaları altın madalya ile tamamlayan Kaya, 3 farklı Türkiye şampiyonasında elde ettiği derecelerle dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

        Kaan Efe Kaya ise 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Güney Kore'de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Başkan Şahin, şampiyon sporcularla bir araya geldi
        Başkan Şahin, şampiyon sporcularla bir araya geldi
        Gaziantep'te vakıf medeniyeti ve mimari zarafet konuşuldu
        Gaziantep'te vakıf medeniyeti ve mimari zarafet konuşuldu
        Fırtınada devrilen duvarın altında kalan besici: Sağ çıktığım için şükrediy...
        Fırtınada devrilen duvarın altında kalan besici: Sağ çıktığım için şükrediy...
        Doğanpınar Barajı'nda eski yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı
        Doğanpınar Barajı'nda eski yerleşim yerleri yeniden su altında kaldı
        Gaziantep'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te fırtınada zarar gören bahçelerde hasar tespit çalışmaları sürü...
        Gaziantep'te fırtınada zarar gören bahçelerde hasar tespit çalışmaları sürü...