Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, koltuğunu Beren Özdemir'e bıraktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Beren Özdemir'e devretti.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temsili devirde koltuğa oturan Mehmet Ali Eruslu İlkokulu 4'üncü sınıfı öğrencisi Beren Özdemir, geçtiği makamda yaptığı konuşmada, çocukların temsilcileri olarak makam koltuğuna oturmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.



Özdemir, Başkan Fatma Şahin'in Gaziantep'in bir markası ve temsilcisi olarak çocuklar için çok çalıştığını, bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.



Şahin ise çocuklar için yapılan eğitim, spor ve çevre yatırımlarına, uluslararası başarılara değinerek, geleceği emin ellere bırakmanın gönül rahatlığını yaşadığını kaydetti.



Konuşmanın ardından Başkan Beren Özdemir, Başkan Fatma Şahin ile bir süre sohbet etti. Sohbette arkadaşlarının merak ettiği soruları da ileten Özdemir, kitaplar üzerine Şahin ile bir süre sohbet etti.



Program sonunda Fatma Şahin, günün anısına Beren Özdemir'e bisiklet hediye etti, ayrıca kitap setleri armağan etti.



Temsili devir teslimde ayrıca Mehmet Ali Eruslu İlkokulu Okul Müdürü Evren Alper Gürler ile Beren Özdemir'in ailesi ve öğretmenleri de yer aldı.

