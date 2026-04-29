Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, selden etkilenen Nizip'te incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, selden etkilenen Nizip'te incelemede bulundu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Bölgelerde sel sonrası başlatılan çalışmaları inceleyen Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Yaşanılan zor günleri dayanışma içerisinde geride bırakacaklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanındayız. Bizler sadece bugünü kurtarmak için değil, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına altyapımızı daha da güçlendirmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Sizlerin mağduriyeti bizim mağduriyetimizdir, her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz."

        Ziyarette, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

