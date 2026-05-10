Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin mesajında, annelerin yalnızca ailelerin değil, toplumun da en büyük gücü olduğunu belirterek, sevgi, merhamet ve fedakarlığın annelerin yüreğinde hayat bulduğunu ifade etti.





Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Anne, insanın ilk sığınağı, ilk huzuru, ilk duasıdır. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren sevgisiyle bizi kuşatan, en zor anlarımızda yanımızda olan, bir ömür boyunca desteğini esirgemeyen en kıymetli varlığımızdır. Anne sevgisi, karşılık beklemeyen, eksilmeyen, zaman geçtikçe daha da büyüyen eşsiz bir merhamettir."



Yüreğinde annelik sevgisi taşıyan, bir çocuğun hayatına dokunan, sevgisiyle büyüten, koruyan ve sahip çıkan tüm kadınlar da bu şefkatin en kıymetli temsilcileri olduğunu aktaran Şahin, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere ömrünü ailesine adayan, dualarıyla hayatımıza güç veren tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​



