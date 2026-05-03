        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama:

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamada, kentin farklı bölgelerinde 550 personel ve 180 araçla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Metrekareye kısa sürede yaklaşık 60 kilograma yakın yağış düştüğü aktarılan açıklamada, Alleben Deresi'nde taşkınların meydana geldiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde metrekareye 60 kilograma yakın bir yağış aldık. Dolayısıyla bu yağışın verdiği etkiyle bazı ulaşım akslarımızda tıkanmalar oldu. Yer yer sel baskınları oldu. Biz sabah itibarıyla aldığımız meteorolojik verilerle teyakkuz halindeydik." ifadelerini kullandı.

        Cihan, yetkililerle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kriz merkezinde süreci takip ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

