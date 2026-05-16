        Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından

        Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, ligi istedikleri noktada bitirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Enteresan bir maç oldu iyi bir oyun sergileyemedik, çok erken gol bulduk. Gaziantep'in de etkili olduğu anlar oldu, artık performans analizine gerek yok. Sezonu olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

        Ligde yaşanan rekabet dolayısıyla Göztepe ve Samsun'a teşekkür eden Şahin, "Çok kaliteli bir yarış oldu, çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum Gaziantep FK'ye gelecek sezon başarılar diliyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Ben de o yarışta olmak istiyorum, Avrupa konusu şu an bizim elimizde değil ama İnşallah Trabzonspor kazanır. Biz elimizden geleni yaptık, bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse mutlu oluruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

