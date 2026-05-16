        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, takımının iyi bir oyun sergilediğini ancak mağlup olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, "Bu maçın açıkçası daha zor olacağını düşünmüştük ama gerçekten iyi bir maç çıkardık. Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum, bugün takımımızla gurur duyuyorum güzel bir maç çıkardık." dedi.

        Oyuncularının sahada etkili olduğunu ifade eden Radoi, şunları kaydetti:

        "Saha da güçlü bir duruş sergiledik. Son 2 maçta rakiplerimiz Konferans Ligi'ni hedefleyen takımlardı, ikisine de adil bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Ben de hatalar yaptım, ilk geldiğimden beri oyuncularıma da söyledim kimse mükemmel değil takımla ilgili oyuncularla ilgili değerlendirme yapılması gerekiyor."

        Rumen teknik adam, yeni sezon için gidecek ve gelecek oyuncuların olduğunu ifade ederek, "Strateji belirleyeceğiz, bizlerle kimler gelecek, kimler bizimle olacak bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Fikirlerimiz ve düşüncelerimizde açık olmazsak gelecek sezon için favori olmayabiliriz. Daha iyi futbolcular bulmak, daha düşük bütçeli oyuncular bulmak biraz zor olabilir. Bu yüzden bir an önce bir şeylerin yapılması lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

