        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK Başkan Memik, 2025-2026 sezonunu değerlendirdi:

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 2025-2026 sezonuna ilişkin, "Fedakarlık isteyen bir sezon oldu, umarım gelecek yıl çok daha başarılı olacağız." dedi.

        Giriş: 20.05.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Yılmaz, yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamlamalarına rağmen ikinci yarıda düşüş yaşadıklarını belirtti.

        Ligde 4. sıraya kadar yükselmeyi başardıklarını ancak sonraki süreçte bunu devam ettiremediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Elbette bunlardan bizler de gerekli dersleri çıkaracağız. Emeği geçen taraftar, şehir, futbolcular, teknik heyet ve tüm personelimize gönülden teşekkür ederim. Fedakarlık isteyen bir sezon oldu, umarım gelecek yıl çok daha başarılı olacağız. İçinde bulunduğumuz şartlar ne yazık ki ligimizdeki rekabeti durdurma noktasına getirdi. Bir ligde 500 milyon avroluk takımlara karşı 10 milyon bütçelerle yarışmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar elimizden gelen tüm fedakarlıkları yapmaya çalıştık ve buna da yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelir olmadığı sürece ne yazık ki düzenli bir ekonomi de sağlamak kolay olmuyor. Bölgemizdeki ekonomik sorunlar da kulüp ve şehrimize fazlasıyla yansıyor. Bu yüzden tabiri caizse ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorunda kalıyoruz. Gaziantep şehri Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden ve bizler de oluşturacağımız birkaç projeyle özellikle yeni sezonda tabandan tavana bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."




        - "Ekonomik istikrarımızı sağlamaya devam etmek istiyoruz"

        Göreve geldikleri günden bu yana kadroyu gençleştirmek üzere hareket ettiklerini aktaran Yılmaz, "Bizler her zaman başarıya aç, genç ve potansiyelli arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz. Şu ana kadar bizim hoca tercihlerimiz bile bu yönde oldu. Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve son olarak Mirel Radoi de benzer jenerasyonlardan oluşan isimler. Takımımızın yaş ortalamasını ciddi olarak düşürmeyi başardık ve bu oyuncularımıza da birçok ilgi olması normal bir durum olarak görüyoruz. Gelen teklifleri değerlendirerek, kulübümüzün yarınına katkı sağlayacak olanlara hep beraber karar vereceğiz. Gücümüzü düşürmek değil, ekonomik istikrarımızı sağlamaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Geride kalan sezonda taraftarların her şartta takımın yanında olduğunu anlatan Yılmaz, şunları aktardı:

        "Bu sezon taraftar sayımızdaki artış bizleri mutlu etti. Elbette son haftalara hedefsiz bir konumda girmesek çok daha yüksek sayılara ulaşacağımızı biliyorduk. Ancak taraftar sıralamasında Gaziantep uzun yıllar sonra 9. sırada yer aldı. Taraftar ortalamasında 11 bin ortalamayı yakalamak, son yıllara baktığımızda ciddi bir artış gösterdiğini anlıyoruz. Amacımız bu sayıyı yeni sezonda daha da yükseltmek. Taraftarlarımıza yeni sezon öncesi bir çağrı yapmak istiyorum. Kısa süre içerisinde yeni sezon kombinelerimiz satışa sunulacak. Lütfen bu konuda kulübümüze destek olsunlar, herkes gücünce bu takımın yanında olsun. Bizim en büyük gücümüz taraftarımızdır ve böyle olmaya devam edecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

