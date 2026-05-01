        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Bizim için zor bir maçtı, kolaya da çevirebilirdik ama başaramadık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, "Bizim için zor bir maçtı, kolaya da çevirebilirdik ama başaramadık" dedi.

        Radoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya istediklerini gibi başlayamadıklarını ve duran toplardan gol yediklerini belirtti.

        Takım için zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Radoi, şunları kaydetti:

        "Yön değiştirmelerde ve pozisyon almalarda yavaş kaldık ve duran toplardan gol yedik. İkinci yarı kontrolü elimize geçirdik, daha iyi oynamaya başlamıştık ama futbol adil oyun değil, 7 pozisyona girdik 7'sinde de gol atamadık. Hepsi de kaleciyle birebir pozisyondu ve bunları gole çeviremedik. Bizim için sonuç acı oldu. Yağmurda maç izlemeye gelen taraftarlar ıslandı, onlar için bir puan ya da bir gol atmamız gerekiyordu. Önümüzdeki maç bunu başaracağız."

        Oyuncuların performanslarıyla ilgili gelen soru üzerine ise Radoi "Geleceği kimse bilemez, futbolcuların anlaması gereken bir şey var. Her idman, her maç biz onları değerlendiriyoruz. Eğer gelecek sezon burada olmak istiyorlarsa onlarda kendileri için savaşmak zorunda." diye konuştu.




        - "Ligde kaldık ve takımın hedefi yok"

        Hedefsiz bir takımı motive etmenin zor olduğunu vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:

        "Ligde kaldık ve takımın hedefi yok ama hala kalan puanlar bizi daha üstlere tırmandırabilir. Oyuncularımız başka bir takıma gitmek istiyorlarsa onları takip eden takımlar için yine bu son maçlar çok değerli. Onların mantalitesini görebilirler. Hedefsiz bir takımda yüksek bir motivasyona sahip olmak çok önemli, takımlarda buna bakıyor. Hayal kırıklıkları her zaman olur, bu futbolun ve oyunun bir parçası."

        Radoi, takımının kaybederken bile 90 dakika mücadele etmesi gerektiğini ifade ederek, "Gelecek sezon bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu hayal kırıklığı değil, mantalite olması lazım. Hataları, yenilgiyi kabul ederim ama kaybetmek istiyorsak kendi şeklimizde savaşarak kaybetmemiz lazım. Kaybediyorsak bile 90 dakika savaşarak mücadele etmeliyiz. Ben eminim ki bu durumda taraftarlarımızda futbolcularımızı alkışlayacaktır." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

