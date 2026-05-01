Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncusu Salih Uçan, "Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş için mücadele eder. Bugün de öyle oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.



Siyah-beyazlı futbolcu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu ve rotasyonlu bir kadro ile sahada olduklarını anlatan Uçan, "Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

