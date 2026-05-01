Habertürk
Habertürk
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncusu Salih Uçan, "Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş için mücadele eder. Bugün de öyle oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncusu Salih Uçan, "Maçı kazanmayı bildik. Beşiktaş'ın her oyuncusu değerlidir. Beşiktaş için mücadele eder. Bugün de öyle oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

        Siyah-beyazlı futbolcu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu ve rotasyonlu bir kadro ile sahada olduklarını anlatan Uçan, "Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

