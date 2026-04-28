Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1 Mayıs Cuma günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 28.04.2026 - 21:03
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ve taktik çalışmalar ile son buldu.
Güneydoğu temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri