Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, maçın son taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Karakaya da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
