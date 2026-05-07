Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan ve top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
