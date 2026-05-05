Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.



Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan ve hücum organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.



Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

