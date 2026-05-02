Gaziantep FK, Radoi yönetimindeki 2 maçta da yenildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Rumen teknik adamla 22 Nisan'da 1,5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlı ekip, sezondaki üçüncü hocasıyla Eyüpspor karşılaşmasından 3-0, dün sahasındaki Beşiktaş maçından ise 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a sahasında 6 sezondur Güneydoğu temsilcisinin siyah-beyazlılara karşı sahasında son 6 sezonda 3 galibiyeti ve 3 beraberliği bulunuyordu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.