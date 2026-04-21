Gaziantep FK, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile prensipte anlaştı
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensipte anlaştı.
Giriş: 21.04.2026 - 20:22
Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile prensipte anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri