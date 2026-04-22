        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine Mirel Radoi getirildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde konuşan Radoi, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gaziantep FK’ye emek veren tüm teknik direktörlere teşekkür eden Radoi, "Önceki istatistikleri inceledim. Ben bir sihirbaz değilim ama çok çalışmayı seven bir insanım. Elbette hatalarımız olacak, ancak bu hataların hiçbiri isteyerek yapılmayacaktır. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Eski kulübüme de buraya gelmeme fırsat tanıdıkları için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.




        - "Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor"

        Radoi, Türkiye’yi daha önceden tanıdığını, futbolculuk döneminde Türk Milli Takımı ve Galatasaray’a karşı oynadığını, teknik direktör olarak da Konferans Ligi’nde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaştığını hatırlattı.

        Dünyanın en önemli liglerinden birinde görev yapacağını ifade eden Radoi, "Türkiye ligi şu anda 9. sırada. Bu da buranın kaliteli bir lig olduğunu gösteriyor. Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor; biz de tutku ve duygularımızla oynuyoruz. Burada da futbol bu şekilde oynanıyor. Daha önce Arabistan’dan teklifler aldım ancak somut değildi. Türkiye liginin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim. Daha önce Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimler burada başarı elde etti. Bu da tercihimi etkileyen faktörlerden biri oldu." ifadelerini kullandı.




        - "Beklentimiz yüksek"

        Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ise teknik direktörü 2-3 aydır takip ettiklerini aktardı.

        Proje takımı oluşturmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Herkesin bir B planı olmalı. Türkiye'de futbol sisteminde 4-5 maç kötü gidince teknik direktör gönderilir. Eğer göndermezseniz, birkaç maç sonra yönetim ve başkan tartışılır. Hocamıza bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Kötü takım değiliz. Bundan sonra daha iyi işler yapmak için mücadele edeceğiz. Beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın." dedi.

        Radoi'nin genç oyunculara verdiği önemin kendilerini etkilediğini belirten Yılmaz, "Bugün altyapımızdan her ilçeden bir oyuncu sahaya çıksa, seyirci ortalamamız 11 bin 700’den iki katına çıkar. 30-35 yaşındaki oyuncularla genç oyuncuların sahadaki eforu çok farklı. Bu nedenle hocamızın bu yönü bizi cezbetti." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Radoi, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Şahin, başarılı sporcularla bir araya geldi
        Gaziantep Ticaret Borsası'na YÖREX'te coğrafi işaret ödülü
        Gaziantep Büyükşehir, 4'üncü Otizm Umut Kampına öncülük etti
        Yılmaz'dan 23 Nisan mesajı
        Minibüs şoförü Demet, aracında rahatsızlanan yolcuyu sağlık ekiplerine ulaş...
        Gaziantep'te 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
