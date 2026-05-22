        Gaziantep FK'nin "vazgeçilmezleri"yle sözleşmeleri sona erdi

        Gaziantep FK'nin "vazgeçilmezleri"yle sözleşmeleri sona erdi

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Süper Lig'in 2025-26 sezonunu 37 puanla 12. sırada tamamlayan ve ligin ikinci yarısında sadece 3 galibiyet alan Gaziantep FK, ilk yarıda topladığı puanlarla ligde kalmayı başardı.

        Gaziantep FK'da 6'sı kiralık 10 futbolcunun sözleşme süresi dolarken, bu isimler arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.




        - Kulüp tarihine geçen kaptan Maxim

        Kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezon olan 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından kiraladığı ve sonrasında 3 kez sözleşme yenilediği Maxim, adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

        Kulüpte 6. sezonunu geride bırakan Rumen oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 2 bin 698 dakika süre aldı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu istatistiklerle sezonun en çok süre alan ve en çok forma giyen oyuncusu oldu.

        Gaziantep FK tarihinin de "en çok maça çıkan", Süper Lig'de ise "en çok gol atan" ve "en çok süre alan" futbolcusu unvanlarını elinde bulunduran Maxim, ligde toplam 206 karşılaşmada 16 bin 733 dakika görev yaptı ve 55 gol atarak takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri oldu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralanan Maxim, Romanya Milli Takımı formasını 56 kez giydi ve 7 gole imza attı.




        - En çok gol atan Mohamed Bayo

        Güneydoğu temsilcisinin sezon başında Fransa ekibi Lille'den sezon sonuna kadar kiraladığı Mohamed Bayo, takımın en önemli oyuncularından biri oldu.

        Bu sezon forma giydiği 29 karşılaşmada 2 bin 348 dakika sahada kalan ve attığı 15 golle takımın en skorer oyuncusu olmayı başaran 27 yaşındaki Bayo, takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

        Gineli golcü, gol krallığı sıralamasında Galatasaraylı Victor Osimhen ile üçüncü sırayı paylaştı.

        Gaziantep FK'da bir sezonda en çok gol atan oyuncular arasına adını yazdıran Bayo, 2020-2021 sezonunda Muhammet Demir ve Alexandru Maxim'in 15 gollük rekorunu egale etti.




        - Kaleci Zafer Görgen istikrarsız görüntü çizdi

        Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan 25 yaşındaki Zafer Görgen, Güneydoğu temsilcisinin ligin 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve kalesinde 3 gole engel olamadı.

        Bu maçın ardından kaleyi genç mevkidaşı Mustafa Burak Bozan'a devreden Zafer Görgen, sonraki 8 haftada yedek kulübesinde bekledi.

        Kırmızı-siyahlı ekibin ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilmesinin ardından dönemin teknik direktörü Burak Yılmaz, kaleyi yeniden Zafer Görgen'e emanet etti. Görgen, ligin geri kalan bölümünde sadece 5 kez kaleyi Mustafa Burak Bozan'a devretti.

        Bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada toplam bin 800 dakika sahada kalan ve kalesinde 34 gole engel olamayan Zafer Görgen, sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi.

        Kalesinde gördüğü 58 golle 2025-2026 sezonunda ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olan Gaziantep FK, kalecilerden beklediği istikrarı yakalayamadı.




        Gaziantep FK'de sözleşmesi biten diğer futbolcuların geçen sezonki istatistikleri şöyle:

        İSİMMAÇDAKİKAGOLYAŞ
        Kevin Rodrigues282.289232
        Salem M'bakata135028
        Nazım Sangare151.146031
        Denis Draguş*11324026
        Tayyip Talha Sanuç*181.335026
        Yusuf Kabadayı*17604122
        Nihad Mujakic*11854028

        Not: (*) Kiralık olarak sezon başında takıma dahil olanlar.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

