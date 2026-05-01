        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam, Araban Ovası'nda incelemede bulundu

        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam, Araban Ovası'nda incelemede bulundu

        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Araban Ovası'nda çiftçileri ziyaret etti, incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam, Araban Ovası'nda incelemede bulundu

        Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Araban Ovası'nda çiftçileri ziyaret etti, incelemede bulundu.

        Avrupa Birliği (AB) tescilli Araban sarımsağı ekili alanları ziyaret eden Sağlam, çiftçilerle sohbet etti.

        Sağlam, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Araban ilçesinde 300 bin dekardan fazla alanda tarım yapıldığını belirterek, şunları aktardı:

        "31 bin 149 dekarlık alanda sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 19 bin 900 dekar alanında sarımsak yetiştirilmiş olup, 39 bin 595 ton ürün elde edilmiştir. Türkiye’nin sarımsak üretiminin yüzde 61’ini Araban ilçemiz karşılamıştır. Sarımsak ilçe için en önemli gelir kaynakları arasında yer almakta olup, tarımsal istihdama katkısı çok önemlidir. Üreticilerimize bol bereketli kazançlar dileriz."

        Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, tarımda sürdürülebilirliğin devamını sağlamak, üreticileri ve Araban’ı daha güçlü kılmak için verilen destekler için Sağlam’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

