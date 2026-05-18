Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'te fener alayı gerçekleştirildi.



Protokol üyelerinin katılımıyla Masal Park'ta başlayan yürüyüş Festival Park'ta tamamlandı.



Ellerinde meşaleler ve dev Türk bayrağı taşıyan katılımcılar marş söyleyerek yürüyüşü gerçekleştirdi.



- Şanlıurfa



Şanlıurfa'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.



Protokol üyelerinin katılımıyla 18 Mart Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşü, Rabia Meydanı'na kadar sürdü.



Ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı taşıyan katılımcılar mehter takımının söylediği marşlar eşliğinde yürüdü.



Vali Yardımcısı Metehan Toy, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar yürüyüşe katıldı.



- Kahramanmaraş



Kahramanmaraş'ta da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Onikişubat Parkı önünde toplandı.



Katılımcılar Türk bayraklarıyla, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.



Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile ilgililer katıldı.

