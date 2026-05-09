Gaziantep merkezli suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç örgütü kurmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu ile uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Gaziantep merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Öte yandan, aynı operasyona ilişkin geçen yıl 13 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

