        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nafiz Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir okundu.

        Burada konuşan Şahin, Türkiye'nin gücünün gençliğinde olduğunu belirterek, "Ülkemizi geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak en büyük gücün gençler olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizlerden büyük başarılar bekliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Festival Park'ta devam eden etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Programa katılan Vali Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, spor branşlarının yer aldığı stantları ziyaret ederek, gençlere başarılar diledi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 11 Nisan Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, çeşitli branşlarda spor eğitimi alan kursiyerler gösteri yaptı.

        Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli İrade Meydanı'nda devam eden kutlamalara, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İrfan Karatutlu, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, programın açılışında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Tören, gitar dinletisi, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileriyle sona erdi.

        - Kilis

        Kilis'te 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

        Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ile protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

