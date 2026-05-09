Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

        Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray'ın sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 23:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray'ın sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesi, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te kutlandı.


        Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti.

        Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.

        Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı-kırmızı bayrakları sallayıp, meşaleler yaktı.

        Bazı taraftarlar ise çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

        - Kahramanmaraş

        Galatasaray'ın şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta kutlandı.

        Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu.

        Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.

        - Malatya

        Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.

        Taraftarlar, kentin çeşitli bölgelerinde takımlarının şampiyonluğunu meşalelerle kutladı.

        İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir araya gelen kalabalık grup, meşaleler yakarak, şampiyonluğu kutladı.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

        Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

        Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

        - Kilis

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

        Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı.

        Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 76 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        GİBTÜ'den büyük başarı: İlahiyat ve Teknoloji SosyalFest'te finale yürüyor
        GİBTÜ'den büyük başarı: İlahiyat ve Teknoloji SosyalFest'te finale yürüyor
        Gaziantep merkezli suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakaland...
        Gaziantep merkezli suç örgütü ve uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı yakaland...
        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı
        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı
        Gaziantep'te "2. Anne Bebek Festivali" başladı
        Gaziantep'te "2. Anne Bebek Festivali" başladı