Gaziantep'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Araban Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı, saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Recep Tayyip Erdoğan Parkında, devam eden etkinlikte şiirler okundu, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri düzenlendi.



Törene Kaymakamı Özgür İşçimen, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



- İslahiye



İslahiye Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Ardından Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları, tekvando, jimnastik gibi spor gösterileri gerçekleştirildi.



Törene, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Nurdağı



Nurdağı ilçesinde ise Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi.



Programa, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

