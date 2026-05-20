Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantepli baklavacılarda Kurban Bayramı öncesinde tatlı telaşı başladı

        Gaziantepli baklavacılarda Kurban Bayramı öncesinde tatlı telaşı başladı

        Türk mutfağının Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ilk lezzeti olan Antep baklavasında talebi karşılamak için Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantepli baklavacılarda Kurban Bayramı öncesinde tatlı telaşı başladı

        Türk mutfağının Avrupa Birliği tarafından tescil edilen ilk lezzeti olan Antep baklavasında talebi karşılamak için Kurban Bayramı öncesinde yoğun mesai yapılıyor.

        UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan gastronomi kenti Gaziantep'in bilinen lezzetlerinin başında gelen Antep baklavasına olan talep, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla arttı.

        Talebi karşılamak için bazı işletmeler vardiya sayısını artırırken bazıları da üretimlerini 24 saate çıkardı.

        Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, AA muhabirine, Antep baklavasını diğer baklavalardan ayıran en önemli özelliğin kullanılan malzeme olduğunu belirtti.

        Çiftçi, "Birincisi sade yağ, ikincisi boz fıstık. Boz fıstık, Antep fıstığının ilk hasadı. Bunlarla baklava yapıyoruz ve tabii ki ustalık. Bunu yapan usta en az 15 yıl sektörde çalışmış olması lazım." diye konuştu.

        Yaklaşan bayram nedeniyle yoğunluğun arttığını dile getiren Çiftçi, "Bayrama sayılı günler kaldı. Gelen siparişleri yetiştirmek için üretim 2 katına çıktı. Gaziantep genelinde rutin üretimimiz günlük 70-80 ton arasıydı. Bayram yaklaştıkça bu sayı yukarı çıkıyor, son gün ise 120 tona kadar üretim yapılıyor. Bu üretimin üçte ikisini yurtiçi ve yurtdışına gönderiyoruz. Kalan üçte birini de Gaziantep halkı ile gelen turist alıyor." dedi.

        Çiftçi, Çin başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan siparişler aldıklarını kaydetti.

        Yaklaşık 35 yıldır baklava ustası olan Kadir Kocaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle 10 gün öncesinden yoğunluğun başladığını belirterek, "Talebi yetiştirmeye çalışıyoruz. Baklava, geleneksel ürünümüz olduğu için her bayram öncesinde bütün esnafta üretim kat kat artar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"

        Benzer Haberler

        Elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti
        Elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti
        İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası ihaleye çıkıyor
        İslahiye Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası ihaleye çıkıyor
        Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı
        Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı
        Gaziantep'te bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı
        Gaziantep'te bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı
        Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem (11)
        Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem (11)
        GİBTÜ mutfağında minik şeflerin Gastronomi yolculuğu
        GİBTÜ mutfağında minik şeflerin Gastronomi yolculuğu