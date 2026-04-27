        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "10. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali" başladı

        Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen 10. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:55 Güncelleme:
        HKÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, Hukuk Fakültesi amfisinde düzenlenen festivalin açılış töreninde, festivalin 10'uncusunu düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Festivalle genç sinemacıları desteklediklerini ifade eden Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

        "10'uncu yaşımızı kutladığımız bu yıl, tam 105 farklı ülkeden 1888 genç sinemacının kendi kültürünü, kendi hikayesini bizimle paylaşacağını düşünemezdik. Ama bir şey vardı, gözlerde bir ışık, bir inanç vardı. Bugün o ışık, o inanç dünyanın dört bir yanından gelen hikayelerle büyüdü ve 10'uncu yılında 1888 filme ulaştı. Bugün o ışık, farklı dillerde, farklı kültürlerde ama duyguda buluşan ve hayallerini sinemasal mekanlarda aktaran gençleri bir araya getirdi."

        Festival Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan da alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve dünyanın farklı ülkelerinden genç sinemacıları bir araya getirmek istediklerini belirterek, festivalin öğrencilerin geliştiği önemli bir kültür sanat etkinliği olduğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından 77 film afişinin yer aldığı sergi ziyaret edildi.

        Açılış programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Yarın galası düzenlenecek festivalde, "kurmaca", "belgesel", "animasyon", "yapay zeka" ve "kıpkısa" kategorilerinde 23 film ödül alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Su bozulur mu?
        Yale Üniversitesi'nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kolezyum'da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor

