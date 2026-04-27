Gaziantep'te "10. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali" başladı

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen 10. Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.



HKÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, Hukuk Fakültesi amfisinde düzenlenen festivalin açılış töreninde, festivalin 10'uncusunu düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Festivalle genç sinemacıları desteklediklerini ifade eden Küçükerdoğan, şunları kaydetti:



"10'uncu yaşımızı kutladığımız bu yıl, tam 105 farklı ülkeden 1888 genç sinemacının kendi kültürünü, kendi hikayesini bizimle paylaşacağını düşünemezdik. Ama bir şey vardı, gözlerde bir ışık, bir inanç vardı. Bugün o ışık, o inanç dünyanın dört bir yanından gelen hikayelerle büyüdü ve 10'uncu yılında 1888 filme ulaştı. Bugün o ışık, farklı dillerde, farklı kültürlerde ama duyguda buluşan ve hayallerini sinemasal mekanlarda aktaran gençleri bir araya getirdi."



Festival Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan da alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve dünyanın farklı ülkelerinden genç sinemacıları bir araya getirmek istediklerini belirterek, festivalin öğrencilerin geliştiği önemli bir kültür sanat etkinliği olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından 77 film afişinin yer aldığı sergi ziyaret edildi.



Açılış programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Yarın galası düzenlenecek festivalde, "kurmaca", "belgesel", "animasyon", "yapay zeka" ve "kıpkısa" kategorilerinde 23 film ödül alacak.

