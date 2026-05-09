Gaziantep'te 2 bin 224 kişilik öğrenci yurdunun inşaatı sürüyor

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2 bin 224 kişilik öğrenci yurdunun yüzde 75'inin tamamlandığını bildirdi.





Çeber, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Şehitkamil ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırımıyla yapımı devam eden ve 2 bin 224 kişilik modüler çelik yüksek öğrenim öğrenci yurdu inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.



Yüzde 75 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti:



"Modern yapısı, sosyal donatı alanları ve yüksek kapasitesiyle öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak. 94 bin metrekare inşaat alanı, 564 oda kapasitesi, 512 kişilik yemekhane, öğrenci okuma salonları, konferans salonu, öğrenci atölyeleri ile gençlerimizin eğitim hayatına değer katacak yurdumuzu inşallah önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz."

