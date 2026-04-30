Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde haklarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kasten öldürme suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, ilçede belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, haklarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.