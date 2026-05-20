        Gaziantep'te 223 yıllık hayır şartı kapsamında öğrenciler kamp yaptı

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 223 yıllık hayır şartı kapsamında 100 öğrenci kamp yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1803 yılında kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı tarafından belirlenen hayır şartları yerine getirilmeye devam ediyor.


        Bu kapsamda 100 öğrenci için Erikçe Macera Parkı'nda ok atma, çadır kurma, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlendi.


        Program sonunda öğrencilere hayır şartı gereği harçlık verildi. Ayrıca vakıf medeniyetinin ve vakfetme bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bilgilendirici yazı ile çeşitli hediyeler verildi.


        Böylece öğrenciler kamp etkinliğinde eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda onlara vakıf kültürünün anlamını ve toplumsal dayanışmadaki yeri aktarıldı.


        Etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve vakıf personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

