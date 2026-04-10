        Gaziantep'te 3 kişiyi rehin alan ve bir kişiyi yaralayan hükümlü operasyonla yakalandı

        Gaziantep'te 3 kişiyi silahla rehin alan ve bir kişiyi yaralayan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 suç kaydı ile 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Latif U'yu (51) yakalamak için çalışma başlattı.

        Hükümlünün, Türktepe Mahallesi Nazlı Sokak'taki bir evde olduğunu tespit eden ekipler, Latif U'yu yakalamak isterken mukavemetle karşılaştı.

        Evdeki kız arkadaşı G.B'yi (36) rehin alan ve ayağından yaralayan Latif U, daha sonra mahalledeki başka bir ikamete girerek buradaki bir kişiyi sonra da bir iş yerindeki kişiyi rehin aldı.

        Operasyonla yakalanan hükümlünün, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

