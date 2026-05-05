Gaziantep'te 4 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarında durdurduğu araçta arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 4 ton tütün, 2 bin paket sigara, 20 kilogram çay, 68 şarj adaptörü ele geçirildi. Gözaltına alınana araç sürücüsü M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

