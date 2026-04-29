Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep'te 48 bin esnafa 400 milyon liralık destek

        Gaziantep'te 48 bin esnafa 400 milyon liralık destek

        Garanti BBVA ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) iş birliğinde esnafa özel hazırlanacak kredi kartıyla 48 bin üyeye 400 milyon liralık destek sağlanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GESOB'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında esnafı bilgilendirmek için program düzenlendi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen GESOB Başkanı İsmet Özcan, programda yaptığı konuşmada, esnafın finansal yükünü hafifletmeye yönelik önemli bir adım attıklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Gaziantep’te bulunan 48 bin esnafa yaklaşık 400 milyon lira destek ile iş birliği ile sadece bir kart değil, esnafımıza ciddi anlamda ekonomik katkı sağlayacak bir destek modelini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.


        "GESOB Kart" ile oda aidatlarına destek sağlanacağını ve kredi kartı kullanımında yıllık kart ücreti alınmayacağını aktaran Özcan, esnafa 27 bin liraya varan promosyon imkanı sunulacağını ve işletmeler için ücretsiz POS cihazı desteğinin de sağlanacağını kaydetti.


        Programda GESOB Kart'ın kullanım detayları, sağladığı avantajlar ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

