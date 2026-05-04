Gaziantep'te "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi

        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan festival, 5 gün sürecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, organizasyonun kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Şehitkamil Belediyesi, çok anlamlı bir program düzenledi. Bugüne kadar dört kez Azerbaycan'da yapılmış bir festivali, ilk defa Azerbaycan'ın dışına, Türkiye'ye, Gaziantep'e getirdi. Umut Başkan'ım ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu, Gaziantep'in ruhuna da uygun bir program oldu." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise festivalin 4 defa Azerbaycan'da düzenlenip ilk kez yurt dışında kentlerinde düzenlenmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Şahin, "Sosyal adaletin, sosyal barışın sağlanamadığı, bir damla petrolün, bir damla kandan daha kıymetli olduğu bir dünyayı kabul etmiyoruz. Biz çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünya için buradayız. Barışı yazacağız. Barışı defterimize değil kalbimize, edebiyatımıza yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise festivalin bir mozaik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Ben bu buluşmayı bir mozaik olarak görüyorum. Her birimiz bu mozaiğin bir parçasıyız. Kimimiz Anadolu'dan, kimimiz Orta Asya, Kafkas ve Balkanlar'dan geldik. Ama hepimiz aynı büyük resmin içerisindeyiz. Parçalar tek başına anlamlıdır ama yan yana geldiğinde ortaya bir medeniyet çıkar. Gaziantep bu anlamda çok özel bir yer."

        Açılış konuşmalarının ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, festivale katkıda bulunan paydaşlarına plaket takdim etti.

        Törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Yardımcısı Sayit Yusuf, Uluslararası Eser Sahipleri Birliği (BEYTÜM) Başkanı Hayal Rza, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan ile Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile çok sayıda kişi katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

