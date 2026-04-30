        Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 6. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı başladı

        Gaziantep'te düzenlenen 6. Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı'nda 5 ülkeden 18 sanatçı bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) işbirliğinde kültürel mirası geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışı için Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde tören düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, tarihi, kültürü gelecek nesillere aktarmak konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Kültürümüzde Ezogelin tarihe damgasını vurmuş kıymetli bir karakter. Bunun yeniden canlandırılması gelecek nesillere aktarılması için bu çalıştay çok kıymetli. Çocuklarımızın gençlerimizin kültürümüzü tarihimizi öğrenmesi ve kendilerinden sonraki nesillere aktarması bizler için çok kıymetli. Bu nedenle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanı Hüseyin Ateş de dünyada bebek kültürüyle ilgili özel çalışmalar yapan sanatçıları bir araya getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Şu ana kadar yöresel 180 farklı oyuncak bebek çalışıldı. Bu çalıştayla yabancı ustalar bizim oyuncak bebekleri kendi ülkelerinde yapmaya devam ettiler. Bizler de burada onların bebeklerini öğrendik. Uzun vadede Oyun ve Oyuncak Müzemizde bu bebeklerin müzesini yapmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte her yıl artarak devam eden bebek kültürüne yönelik çalışmalarla geçmişimizi geleceğe taşıyoruz. Bu çalıştayın sanatçılarımız tarafından sevilmesi de bizi çok mutlu ediyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in çok büyük katkıları var. Zaten bu kültürel bebeklerin muhafaza edilmesi ve Bebek Müzesi kurulması hedefi de kendisinin projesidir. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden ustalar davet ediyoruz ve doğal olarak bize bir koleksiyon oluşturuyor. Böylelikle mozaik oluşturuyoruz ve mozaiğin başkenti şehrimizde bunları sergileme fırsatı bulacağız."

        Türkiye'den 9 şehrin yanı sıra Macaristan, Gürcistan, Ukrayna ve Özbekistan'dan da sanatçıların katıldığı çalıştay, çeşitli etkinliklerle 4 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

