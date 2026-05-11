        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te ağrı pili takılan hasta yeniden rahat uyuyabiliyor

        Gaziantep'te ağrıları nedeniyle uyuyamayan 61 yaşındaki kadın, vücuduna takılan "ağrı pili" sayesinde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Farklı rahatsızlıkları nedeniyle 6 ameliyat geçiren ve vücudunda 20 vida bulunan 61 yaşındaki Saniye Kal, şiddetli ağrıları nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

        Çok sayıda ağrı kesici ilaç kullanmasına rağmen uyumakta güçlük çeken Kal için Algoloji Kliniğinde yapılan tetkiklerin ardından "ağrı pili" takılmasına karar verildi.

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğince gerçekleştirilen operasyonda, hastanın sırt bölgesinden yaklaşık 5 santimetrelik kesiyle pil destekli elektrot yerleştirildi. Sistem sayesinde omuriliğe elektriksel uyarı verilerek ağrı hissi azaltıldı.

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Abdullah Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın daha önce 6 ameliyat geçirdiğini belirterek, "Vücudunda 20 vida bulunuyor. Ağrıları geçmeyince Algoloji Kliniği tarafından takip edildi ve ağrı piline karar verildi. Detaylı bilgilendirmenin ardından hasta ameliyatı kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren operasyonla elektrotları sırtına yerleştirdik, karın bölgesine de jeneratör koyduk. Böylelikle hastanın ağrılarında azalma sağlandı." dedi.

        Operasyonun bölgede ilk kez uygulandığını ifade eden Duman, "Hastamız daha önce bacak ağrıları nedeniyle uyuyamıyor, günlük yaşamını sürdüremiyordu. Ev içinde bile yürümekte zorlanıyordu. Şu an durumu iyi. Pili yeni taktık, alışma sürecinde olmasına rağmen ağrı kesicilere olan ihtiyacı belirgin şekilde azaldı. Artık geceleri daha rahat uyuyabiliyor." diye konuştu.

        Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan da hastanın omurgaya yerleştirilen ağrı pili sayesinde ağrılarından büyük ölçüde kurtulduğunu belirterek, şehir hastanesinde bu tür ameliyatlarla hastalara umut olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Saniye Kal ise ameliyat öncesinde ağrılar nedeniyle uyuyamadığını, operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
