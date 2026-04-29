Gaziantep'te ağrı şikayetiyle hastaneye giden hastadan 8,5 kilogramlık tümörlü böbrek çıkarıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne ağrı şikayetiyle başvuran hastadan 8,5 kilogramlık tümörlü böbrek çıkarıldı.



Gaziantep'te yaşayan ve polikistik böbrek hastalığına bağlı kronik böbrek yetmezliği bulunan 61 yaşındaki Mustafa Doğan, nefes darlığı, karında şişlik ve ağrı şikayetleriyle Nefroloji Kliniği'ne başvurdu.



Yapılan detaylı tetkikler sonucunda cerrahi müdahale kararı alınan Doğan'ın bir böbreğinin tümörle birlikte 8,5 kilograma ulaştığı belirlendi.



Doğan, gerçekleştirilen ameliyatla tümörlü böbrek alınınca sağlığına kavuştu.



Nefroloji Uzmanı Mehmet Tuncay, AA muhabirine, yaklaşık 6 yıldır hemodiyaliz tedavisiyle hastayı takip ettiklerini, hastanın tümörlü böbreğin çıkarılmasıyla ciddi bir rahatlama sağlandığını anlattı. Tuncay, şöyle konuştu:



"Polikistik böbrek, genetik bir sebep dolayısıyla böbreği çok büyüten kistlerle dolaşan ilginç bir hastalık. Maalesef şu an erken tanı tespit ettiğimizde tedavi edebilmekle beraber gecikmiş vakalarda diyaliz tedavisi kaçınamaz oluyor. Bu böbrek karında yer kaplayan bir etki oluşturduğundan hastanın beslenmesini ve dolaşımını da bozuyordu. Gerçekten sağlığı için önemli bir katkı sundu. Hastamızın bu ameliyatı hemodiyalizden kurtarmayacak ama gelecekteki nakil gibi çok önemli bir tedavi için büyük bir fırsat sunacak."



Genel Cerrahi ve Organ Nakil Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel ise böbreğin büyümesinin hastanın nefes almasını dahi engellediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Normalde bu tür ameliyatlarda karın içine girilerek periton adı verilen karın zarı açılır ve bağırsakların bulunduğu alanda çalışılır. Bu durum ameliyat sonrası bağırsak yapışıklığı, yeniden ameliyat gereksinimi, bağırsak hareketlerinin geç başlaması ve hastanın 3–4 gün burundan takılan mide sondasıyla takip edilmesi gibi sorunlara yol açabilir. Biz bu ameliyatı karın boşluğuna ve bağırsaklara girmeden gerçekleştirdik. Bu sayede hastanın bağırsak fonksiyonları daha hızlı düzeldi, ameliyat sonrası toparlanma süreci kısaldı, yatış süresi azaldı ve hasta çok daha erken dönemde beslenip mobilize olabildi."



Mustafa Doğan ise yıllardır böbrek hastalığı olduğunu anlatarak, "Daha önce farklı bölümlerde çare aramıştım. Kendimi şu anda kuş gibi hissediyorum. Önceden yürürken bile nefes alamazdım, o bölgede baskı oluşuyordu." bilgisini paylaştı.

