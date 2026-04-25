        Gaziantep'te AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından "Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 19:24 Güncelleme:
        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, güçlü teşkilat birlikteliğinin vurgulandığı toplantıda, Türkiye'nin güçlü siyasi duruşunun temelinde teşkilatların sahadaki emeğinin bulunduğunu belirtti.

        Gül, "Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü irade, teşkilatlarımızın sahadaki kararlı çalışmasının sonucudur. Teşkilat ne kadar güçlü olursa, Türkiye o kadar güçlü olur." ifadesini kullandı.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da danışma meclislerinin teşkilat disiplini ve saha hakimiyetinin en net şekilde ortaya konulduğu zeminler olduğunu belirtti.

        Teşkilatın sahadaki varlığının hayati önem taşıdığını vurgulayan Fedaioğlu, "AK Parti teşkilatları sahadaysa güçlüdür. Sahada boşluk oluşursa, o boşluğu başkaları doldurur. Gaziantep'i boş bırakamayız, sahipsiz bırakamayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı gelişmelere tepki gösteren Fedaioğlu, İsa Mersinli üzerinden yürütülen tartışmalar ile 23 Nisan programında yaşanan olayların aynı anlayışın ürünü olduğunu ifade etti.

        Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında çocukların hazırladığı mehteran gösterisine yönelik tavrı eleştiren Fedaioğlu, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın emeğine sırt dönmek sadece bir tercih değil, açık bir zihniyet meselesidir. Bu yaklaşım, milletin değerleriyle bağ kuramayan bir anlayışın en net göstergesidir. Çocukların heyecanını görmeyen, milletin değerlerini küçümseyen bu anlayış, Gaziantep'in ruhuyla asla örtüşmez."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde yürütülen hizmetlere değinerek, Gaziantep'in üretim, istihdam ve sosyal belediyecilik alanlarında öncü olmaya devam ettiğini kaydetti.

        AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı ve Mehmet Eyüp Özkeçeci'nin de konuşma yaptığı toplantıya, il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı babasını öldüren çocuk tutuklandı
        Gaziantep'te tartıştığı babasını öldüren çocuk tutuklandı
        Gaziantep'te TÜGVA Şahinbey Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
        Gaziantep'te TÜGVA Şahinbey Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
        Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti
        Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti
        Geleneksel Yağlı Güreş Ligi, Gaziantep'te coşkuyla başladı Gaziantep'te yağ...
        Geleneksel Yağlı Güreş Ligi, Gaziantep'te coşkuyla başladı Gaziantep'te yağ...
        Gaziantep Büyükşehir'den kent içi ulaşımı rahatlatacak yeni çözüm Başkan Şa...
        Gaziantep Büyükşehir'den kent içi ulaşımı rahatlatacak yeni çözüm Başkan Şa...