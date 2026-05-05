Gaziantep'te akademisyenler Anadolu'nun ekmek kültürüne yönelik araştırma yapıyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, Anadolu'nun ekmek kültürüne yönelik araştırma yürütüyor.



Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavak tarafından yürütülen çalışmada, erken dönem gıda üretim teknikleri ve toplumsal ile ritüel uygulamalar değerlendirildi.



İncelenen ekmek kalıntısının, gernik buğdayı (Triticum dicoccum) ve mercimek (Lens culinaris) kullanılarak üretildiği ortaya çıkarıldı.



Yapılan analizlerde hamur içerisindeki hava boşluklarının yoğurma ve mayalama süreçlerine işaret ettiği, buğday başak sapı parçalarının ise tahılların tam olarak elenmeden kullanıldığını belirlendi.



Ekmeğin ise 150 ila 160 derece sıcaklıkta pişirildiği tespit edildi.



Salih Kavak, yaptığı açıklamada, buluntuların arkeometrik yöntemlerle incelendiğini söyledi.



Çalışmaların sürdüğünü aktaran Kavak, "Yaptığımız analizlerde ekmeğin mayalandığını, yoğurma işleminin uygulandığını ve gernik buğdayı ile mercimek kullanıldığını tespit ettik." dedi.



Ekmeğin yüksek sıcaklıkta pişirildikten sonra bilinçli olarak karbonlaştırıldığını ifade eden Kavak, etkenlerin buluntunun korunarak günümüze ulaşmasında belirleyici olduğunu kaydetti.



Ekmeklerin kapı eşiğinde pişirildiğini aktaran Kavak, "Elde ettiğimiz veriler, ekmeğin mekan terk edilirken kapı eşiğine bırakıldığını gösteriyor. Bu durum, ekmeğin bir adak ya da ritüel unsuru olarak kullanılmış olabileceğini düşündürüyor." diye konuştu.

