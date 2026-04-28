Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

        Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

        Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 23:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

        Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

        HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül töreninin açılışında öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini önemsediklerini ifade eden Kalyoncu, şunları söyledi:

        "Üniversitemiz, kurumsal kimlik disiplininde ve öğrenci odaklı eğitim anlayışında, gelecek nesillerimizin kültür ve sanat alanlarında derinleşmesini ve etkinleşmesini önemsemekteyiz. Bu anlamda Altın Baklava Film Festivali, köklü ve sürekliliği olan sanatsal bir etkinliğimiz haline gelmiştir. Bu anlamda öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ve tasarım becerilerini keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları ve tüm uygulamalı çalışmalardan dolayı 2 gündür faaliyet gösteren fakültelerimize ve Bilkent ile Yeditepe üniversitelerinden gelen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

        HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri festivalin, yıllar içinde bir sinema okulu kimliği kazandığını kaydetti.

        Jüri Başkanı yapımcı Mehmet Bozdağ, gençlere tavsiyede bulunarak, üniversite yıllarının kendilerini geliştirme noktasında çok iyi değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

        - Ödül töreni

        Yönetmen oyuncu Tamer Levent, yönetmen yapımcı Yağmur Taylan, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, oyuncu Mahassine Merabet, oyuncu Özge Özberk’in bulunduğu festivalde 23 film ödüle layık görüldü.

        "Kurmaca" kategorisinde "Was Never Her Choice" filmi, "Belgesel" kategorisinde "My Grandmother is a Skydiver" filmi, Animasyon kategorisinde "Cell Buddies" filmi, Yapay Zeka kategorisinde ödülünü "Next Hope" filmi ve bu yıl ilk kez yer alan Kıpkısa kategorisinde ise "Percussion" filmi birinci oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

