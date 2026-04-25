        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te anne adaylarını hazırlamak için Gebelik Okulu açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, anne adaylarını gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerine hazırlamak amacıyla kurulan Gebelik Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir Belediye İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kurulan ve anne adaylarını fiziksel, psikolojik açıdan gebelik sürecine ve sonrasına hazırlayan Gebelik Okulu'nun açılışı, Başkan Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Bölgedeki gebe kadınlara hizmet verecek olan merkezde, gebelik takibi, beslenme, gebelikte tehlike belirtileri, normal doğum, ağrı yönetimi, lohusalık ve emzirme gibi konularda eğitimler veriliyor.

        Gebelik Okulu, anne adaylarının korkularını azaltmayı, bilinçli ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerini sağlamayı ve doğum sonrasına daha hazır olmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

        Açılışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, genç anne adaylarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bilinçli annenin, bilinçli babanın olması hem gebelik sırasında hem de doğumdan sonra yapılması ve yapılmaması gerekenler ile ilgili bilimsel destek verilmesi ile ilgili yardımcı olunması, genç anne adayımızı yetiştirmek bu okulla mümkün olacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

