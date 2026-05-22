Gaziantep'te aranan 7 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te düzenlenen "Narko Alan" uygulamasında aranan 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16-22 Mayıs tarihlerine "Narko Alan" uygulaması yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada 41 bin 509 şahıs ve 3 bin 28 araç sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı.
Uygulamada ayrıca, 6 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 121 fişek, 1 motosiklet, 119 tarihi eser sikke, 110,21 gram uyuşturucu madde, 595 uyuşturucu hap ele geçirdi, 104 şüpheli hakkında da idari işlem yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.