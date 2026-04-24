Gaziantep'te bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali B. (42) ile kızı E.B. (14) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi E.B. bıçakla babasını yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Ali B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli kız çocuğu ise gözaltına alındı.​​​​​​​

