        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Veysel Yılgın (24) idaresindeki 27 APT 186 plakalı otomobil, 4. Organize Sanayi Bölgesi Lütfullah Bilgin Caddesi'nde, karşı yönden gelen S.G. (63) yönetimindeki 59 AEY 836 plakalı çekiciyle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ayşe Demirbaş (34), Hümeyra Demirbaş, Filiz Yılgın ve kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşe Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

