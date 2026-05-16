Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası açılacak

        Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası açılacak

        Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 300 yataklı ek hizmet binası hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 10:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası açılacak

        Gaziantep'teki Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 300 yataklı ek hizmet binası hizmete açılacak.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ek bina ile kadın ve çocuk sağlığı alanında bölgenin yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

        Binada, 80 poliklinik, 237 servis yatağı, 63 yoğun bakım yatağı ile 22 doğum odası ve 8 ameliyathane hizmet verecek.

        Ek binada Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi ve Perinatal Merkez de hizmete girecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, vatandaşlara daha kapsamlı hizmet verileceğini ifade etti.

        Şahin, vatandaşların konforlu şartlarda sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Kadın ve çocuk sağlığı alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan bu ek hizmet binamız, modern altyapısı ve güçlü teknik donanımıyla bölgemize uzun yıllar hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 98 tutuklama
        35 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 98 tutuklama
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bas Gaziantep'te ziyaretlerd...
        Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bas Gaziantep'te ziyaretlerd...
        Gaziantep'te Türkiye yol yarışı heyecanı başladı İlk günün dereceleri ödül...
        Gaziantep'te Türkiye yol yarışı heyecanı başladı İlk günün dereceleri ödül...
        Şehitkamil'de Kent Gönüllüleri Projesi'nde mezuniyet coşkusu
        Şehitkamil'de Kent Gönüllüleri Projesi'nde mezuniyet coşkusu
        Şehitkamil çocuk orkestrasından coşkulu 19 Mayıs konseri Yılmaz: "sanatla b...
        Şehitkamil çocuk orkestrasından coşkulu 19 Mayıs konseri Yılmaz: "sanatla b...
        Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyo...
        Bisiklette Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları, Gaziantep'te sürüyo...