Gaziantep'te çiçek açan pavlonyalar parkları renklendirdi

Gaziantep’te bahar mevsimiyle birlikte parklar, çiçek açan pavlonyalarla mor ve lila renklerine büründü. Kentin merkezinin önemli yeşil alanlarından olan 100. Yıl Atatürk Kültür, Festival ve Kavaklık parklarında yer alan pavlonya ağaçları baharla birlikte çiçek açtı. Kurak iklime dayanıklı yapısıyla bilinen pavlonya ağaçları, parkları renklendirdi. Mor ve lila renklerine bürünen parklar, ziyaretçilerine görsel şölen sunarken vatandaşlar da pavlonya ağaçlarının altında gezerek baharın keyfini sürdü.

