Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada 642 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, bilye atar tabanca ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
