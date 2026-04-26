Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen araçta yaptıkları aramada 33 kilo 500 gram skunk, 450 gram esrar ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

