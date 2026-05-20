Gaziantep'te elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde elektrik akımına kapılan muhtar yaşamını yitirdi. Şerif Peri Mahallesi muhtarlığını yapan Tuncay Aslan, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi'nde tarımsal alanda sulama sondajının elektrik trafosunda oluşan arızayı gidermek için bölgeye gitti. Burada çalışma esnasında akıma kapılan Aslan, elektrik çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.