Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan firari 2 hükümlü yakalandı.
Giriş: 25.04.2026 - 19:08
Gaziantep mahkemelerince "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan ve 6 suç kaydı bulunan B.Ş. ile Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve 9 suç kaydı bulunan S.U (49) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
