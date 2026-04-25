Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan firari 2 hükümlü yakalandı.



Gaziantep mahkemelerince "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan ve 6 suç kaydı bulunan B.Ş. ile Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve 9 suç kaydı bulunan S.U (49) yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

